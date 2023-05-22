Песков высказался о выдвижении Путина на новый срок

Лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов предложил выдвинуть президента РФ Владимира Путина на новый срок.
По мнению Пескова, это подтверждает высокий уровень поддержки его фигуры среди граждан. Также он отметил высокий уровень консолидации президента.
"Это, наверное, еще один очень важный показатель уровня поддержки президента и среди политических сил нашего государства, и среди населения в целом", — сказал представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что Россия находится в тяжелом демографическом положении.