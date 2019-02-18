Песков заявил, что Путин давно знаком с арестованным за мошенничество Майклом Калви

Как рассказал Песков, в Кремле знают основателя Калви в качестве крупного последовательного инвестора, который «всегда отстаивал тезисы об инвестиционной привлекательности» российского рынка. Однако уголовное дело в отношении американца не входит в повестку президента, сообщил представитель Путина.
Дмитрий Песков,
пресс-секретарь президента РФ:
Эта ситуация не имеет и не может иметь ничего общего с повесткой дня главы государства, это вполне естественно, это вопрос, который касается следственных органов в первую очередь.
За что арестовали Калви
15 февраля стало известно, что в Москве арестовали основателя Baring Vostok американца Майкла Калви, гендиректора «Первого коллекторского бюро» Максима Владимирова и партнера по индустрии финансового сектора инвесткомпании Baring Vostok, гражданина Франции Филиппа Дельпаля.
Также были арестованы директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, партнер в области медиа Ваган Абгарян и председатель совета директоров Вятка-банка Алексей Кордичев.
Их обвиняют в хищении 2,5 миллиарда рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. По этой статье им грозит до десяти лет лишения свободы.
Речь идет о кредите, выданном в 2015 году банком «Восточный» «Первому коллекторскому агентству», и подписанном гендиректором бюро в 2017-м отступном.
Что такое Baring Vostok
Фирма занимается инвестициями в России с 1994 года. Капитал входящих в Baring Vostok фондов превышает 3,7 миллиарда долларов, а вложения в российскую экономику составили 2,8 миллиарда долларов.
Фонды Baring Vostok также являются акционерами интернет-магазина Ozon, девелоперской компании «Эталон», продуктового ретейлера «Вкусвилл», оператора широкополосного доступа в интернет и платного ТВ — компании «ЭР-Телеком».
Также Майклу Калви принадлежит контрольный пакет акций банка «Восточный», входящего в топ-40 крупнейших в России по размеру активов.