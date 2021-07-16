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Политика

Песков заявил, что вакцин в стране хватает — поэтому в России зарубежные не нужны

В Кремле не обсуждают вопрос допуска иностранных препаратов от коронавируса на российский рынок.

Москва, Кремль.
Москва, Кремль.
kremlin.ru

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в России хватает и своих препаратов, пишет «Интерфакс».

«У нас своих вакцин хватает», — ответил Песков на вопрос журналистов о возможности разрешить к использованию в России иностранные препараты.

Чиновник уточнил — россияне и так имеют возможность выбрать одну из четырех отечественных вакцин, пишет polit.ru.

«Тема взаимного признания вакцин — это та тема, которая сейчас на повестке дня. Мы надеемся, что все-таки в результате диалога с ЕС удастся обсудить эту тему и прийти к каким-то решениям. Но пока конкретных результатов, к сожалению, нет. Но, безусловно, тему эту придется обсуждать», — уточнил Песков.

Между тем всего за сутки в столичных прививочных закончилась вакцина «КовиВак».

Ранее вакцина «ЭпиВакКорона» также заканчивалась в столице, запись на прививку до сих пор приостановлена, сообщается на официальном сайте мэра столицы. На 16 июля в Москву эти вакцины еще не поставили.

В нескольких регионах страны приостанавливали прививочную кампанию из-за нехватки вакцин — Орловской и Томской областях, Башкирии. И в регионах, в основном, прививают «Спутником V», не предоставляя так называемый «выбор».

О дефиците «Спутника V» сообщений не было.

Всего власти планируют привить около 60 млн россиян.

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