Певице Наргиз запретили въезжать в Россию до 2072 года

Ситуацию прокомментировал адвокат знаменитости Бахром Исмаилов. По его словам, это стандартный запрет для публичных лиц, которые осуждают действия на Украине.
«Вот и в отношении Наргиз Закировой было вынесено данное ограничение. Наргиз была к этому готова. Она предполагала, что подобные меры будут приняты», — подчеркнул Исмаилов.
Однако «Известиям» он заявил, что для артистки запрет стал «большим сюрпризом».
«Одной из главных причин такого решения, по моему мнению, являются посты в социальных сетях, где она освещала события на Украине, ссылаясь исключительно на свое оценочное мнение», — добавил адвокат.
Напомним, 24 мая Наргиз задержали в аэропорту Домодедово после прилета из Ташкента. Отмечалось, что она может быть депортирована в Узбекистан.
Список знаменитостей, которым тоже запретили въезд в Россию, можно посмотреть здесь.