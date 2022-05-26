Певице Наргиз запретили въезжать в Россию до 2072 года

На фоне спецоперации певице Наргиз Закировой запретили въезд в Россию на 50 лет — до 2072 года. Об этом говорится в документе, появившемся в распоряжении Starhit .

Ситуацию прокомментировал адвокат знаменитости Бахром Исмаилов. По его словам, это стандартный запрет для публичных лиц, которые осуждают действия на Украине.

«Вот и в отношении Наргиз Закировой было вынесено данное ограничение. Наргиз была к этому готова. Она предполагала, что подобные меры будут приняты», — подчеркнул Исмаилов.

Однако «Известиям» он заявил, что для артистки запрет стал «большим сюрпризом».

«Одной из главных причин такого решения, по моему мнению, являются посты в социальных сетях, где она освещала события на Украине, ссылаясь исключительно на свое оценочное мнение», — добавил адвокат.

Напомним, 24 мая Наргиз задержали в аэропорту Домодедово после прилета из Ташкента. Отмечалось, что она может быть депортирована в Узбекистан.

Список знаменитостей, которым тоже запретили въезд в Россию, можно посмотреть здесь.