20 октября
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Политика

По делу о госизмене осудили сибирского ученого

Томский областной суд признал виновным в госизмене физика Александра Луканина, сообщает «Интерфакс».

Суд.
Суд.
Pixabay.com

Ученого задержали осенью 2020 года. Его подозревали в попытке незаконной передачи российских технологий одной из стран зарубежья. По некоторым данным, речь может идти о Китае.

Луканину назначено наказание в виде 7,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

В начале октября умер ведущий российский ученый, обвиняемый в госизмене. Валерий Митько возглавлял Арктическую академию наук, был ведущим специалистом по гидроакустике.

Его обвиняли в передаче засекреченных данных по гидроакустике спецслужбам Китая по их заданию, которое получил за два года до ареста.

Также умер сибирский ученый, которого забрали из больницы и доставили в «Лефортово». Ученого «обвинили в том, что он предоставил Китаю данные, содержащие государственную тайну».

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