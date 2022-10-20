По делу о госизмене осудили сибирского ученого

Ученого задержали осенью 2020 года. Его подозревали в попытке незаконной передачи российских технологий одной из стран зарубежья. По некоторым данным, речь может идти о Китае.

Луканину назначено наказание в виде 7,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

В начале октября умер ведущий российский ученый, обвиняемый в госизмене. Валерий Митько возглавлял Арктическую академию наук, был ведущим специалистом по гидроакустике.

Его обвиняли в передаче засекреченных данных по гидроакустике спецслужбам Китая по их заданию, которое получил за два года до ареста.

Также умер сибирский ученый, которого забрали из больницы и доставили в «Лефортово». Ученого «обвинили в том, что он предоставил Китаю данные, содержащие государственную тайну».