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Политика

По 7,4 млн рублей пообещал Путин семьям погибших на Украине военных

Президент Владимир Путин на заседании Совбеза России пообещал, что семьи военных, погибших на Украине, и раненные военнослужащие получат компенсации, сообщает «Интерфакс».

Подписание указов о признании ДНР и ЛНР в Кремле, 21 февраля 2022 года.
Подписание указов о признании ДНР и ЛНР в Кремле, 21 февраля 2022 года.
kremlin.ru

«Всем членам семей военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на Украине, будут перечислены предусмотренные законом страховое обеспечение и единовременное пособие — это 7 421 000 рублей. Также будет выплачиваться ежемесячная денежная компенсация каждому члену семей погибших» — сказал он.

«Считаю необходимым установить дополнительную выплату каждой семье погибшего военнослужащего Минобороны, военнослужащих, сотрудников других силовых ведомств, участвующих в спецоперации, в размере 5 млн рублей», — отметил российский лидер.

Кроме того, выплаты будут положены военнослужащим и сотрудникам силовых структур, получившим ранения.

«Также считаю, что нужно предусмотреть дополнительные выплаты военнослужащим Минобороны, военнослужащим и сотрудникам других силовых ведомств, участвующим в операции и получившим ранения, — по 3 млн рублей», — сказал Путин.

В ходе спецоперации потери России составили 498 человек, 1 597 человек получили ранения, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

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