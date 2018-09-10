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Побитый украинец написал на Жириновского заявление в полицию

38-летний гражданин Украины обратился в полицию с заявлением на лидера ЛДПР Владимира Жириновского, пишет ТАСС. Политик ударил мужчину во время акции протеста в центре Москвы.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
ldpr.ru

Полицейские проверяют, есть ли в действиях Жириновского признаки преступления, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Напомним, инцидент произошел 9 сентября во время акции протеста на Пушкинской площади в Москве. Видео произошедшего опубликовал телеканал «Дождь». Судя по записи, глава ЛДПР говорит митингующему: «Я тебе сейчас как дам в твой череп, что ты будешь кровью истекать». И тут же бьет человека по лицу.

Позже Жириновский заявил, что ни с кем не дрался.

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