Побитый украинец написал на Жириновского заявление в полицию

38-летний гражданин Украины обратился в полицию с заявлением на лидера ЛДПР Владимира Жириновского, пишет ТАСС. Политик ударил мужчину во время акции протеста в центре Москвы.

Полицейские проверяют, есть ли в действиях Жириновского признаки преступления, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Напомним, инцидент произошел 9 сентября во время акции протеста на Пушкинской площади в Москве. Видео произошедшего опубликовал телеканал «Дождь». Судя по записи, глава ЛДПР говорит митингующему: «Я тебе сейчас как дам в твой череп, что ты будешь кровью истекать». И тут же бьет человека по лицу.

Позже Жириновский заявил, что ни с кем не дрался.