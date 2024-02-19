Почему СВО не началась раньше, рассказал Путин

Об этом он заявил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.
Российские власти рассчитывали на порядочность партнеров.
Глава государства отметил — отметил, что Москва поняла «истинное положение дел» лишь когда экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд признали, что отказываются выполнять договоренности.
Если бы не позиция западных стран, конфликт с Украиной прекратился бы полтора года назад, уверен президент РФ, указывает Газета.Ru.
Ранее в Кремле назвали актуальной фразу Путина "мочить в сортире". Заявления президента РФ Владимира Путина о борьбе с терроризмом, сделанные им в конце 90-х, сохраняют актуальность и сейчас, уверен пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, писал ТАСС.
Так прокомментировал представитель Кремля высказывания Путина в отношении террористов, как "мочить в сортире".
Эта фраза стала крылатой. Тогда Путин был премьер-министром РФ. И он комментировал события Второй чеченской войны (она же - контртеррористическая операция, — прим.ред.).
Мнение политологов
Эта фраза способствовала росту популярности Путина в народе, напоминает Газета.Ru. А также стала неофициальным «предвыборным лозунгом» его кандидатуры на президентских выборах 2000 года. Тогда он впервые стал президентом.
Переживания
Однако впоследствии выяснилось, что Путин сильно переживал после сказанного в запале. Об этом рассказал рабочим металлургического завода в Магнитогорске спустя 12 лет.
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