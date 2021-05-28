Подполковник вместо генерала. Депутаты Барнаульской гордумы утвердили нового главу района

Депутаты Барнаульской гордумы утвердили на сессии 28 мая нового главу Октябрьского района. Им, как и сообщал ранее altapress.ru , стал Юрий Асеев. Его кандидатура, предложенная мэрией, не вызвала ни одного возражения — депутаты проголосовали за него единогласно. У Асеева большой опыт работы в пожарной службе и звание подполковника, а кроме того — шесть лет в городском самоуправлении.

Глава-хозяйственник

Кресло главы Октябрского района пустует с 22 января — в этот день мэр Барнаула Вячеслав Франк уволил Андрея Овсянникова, проработавшего главой этого района около двух месяцев. До него пост занимал Вячеслав Новиков, имевший звание генерала полиции.

Когда ситуация с Овсянниковым приняла тревожный оборот, ряд депутатов заявили: неправильно, что его кандидатуру не обсудили с ними.

И вот на этот раз городские власти, предложившие кандидатуру Асеева, заранее познакомили с ним народных избранников.

Галина Буевич. Altapress.ru

По словам председателя гордумы Галины Буевич, он выступил на всех комитетах и перед всеми фракциями. Противников не нашлось.

На заседании его представил Юрий Еремеев, замглавы администрации Барнаула и руководитель аппарата. Депутаты проголосовали «за» единогласно".

Очень надеемся, что Октябрьский район надолго приобрел главу-хозяйственника, — сказала Галина Буевич.

Что сказал Юрий Асеев

После одобрения Асеев попросил слова. Он поблагодарил депутатов за поддержку. И сказал, что все их рекомендации учтет в работе.

Я их все записал, они у меня все есть. Надеюсь на дальнейшую совместную работу по решению проблем жителей как Октябрьского района, так и города Барнаула, — сказал новый глава района.

Галина Буевич и Юрий Асеев. БГД.

Что известно о новом главе Октябрьском района

Вот какую информацию о Юрии Асееве сообщил Еремеев.

Родился 15 августа 1966 года.

Окончил Алтайский политехнический институт.

Специальность: автомобили и автомобильное хозяйство.

Трудовой стаж: более 34 лет , из них 21 год ( ноябрь 1993-июнь 2015 года) работа в Государственной противопожарной службе МЧС. Прошел путь от пожарного до начальника пожарной части № 2.

из них 21 год ноябрь 1993-июнь 2015 года) работа в Государственной противопожарной службе МЧС. Прошел путь от пожарного до начальника пожарной части № 2. Звание: подполковник внутренней службы.

В местном самоуправлении с 2015 года — был главой Власихинской сельской администрации , затем первого замглавы Индустриального района Барнаула.

затем первого замглавы Индустриального района Барнаула. Курировал: в Индустриальном районе координировал деятельность управления коммунального хозяйства , строительство и архитектуру , административную комиссию.

строительство и архитектуру административную комиссию. Женат , двое детей.

Ранее, выступая перед депутатами, Асеев заявил, что намерен уделять особое внимание вопросам благоустройства территорий, а также фокусироваться на реализации проектов, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса.