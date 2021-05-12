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Политика

В Барнауле завершили мучительные поиски главы Октябрьского района

Октябрьский район Барнаула, где нет начальника уже почти четыре месяца, может возглавить первый замглавы администрации Индустриального района Юрий Асеев, сообщает «Вечерний Барнаул».

Юрий Асеев, первый замглавы администрации Индустриального района Барнаула.
Юрий Асеев, первый замглавы администрации Индустриального района Барнаула.
barnaul.org.

Два прежних руководителя администрации Октябрьского района — Андрей Овсянников и Вячеслав Новиков — покинули свои кресла из-за судебных тяжб.

В марте о своем желании возглавить район заявила депутат АКЗС Евгения Боровикова, однако ей вежливо отказали.

Почти четыре месяца — с 22 января 2021 года — Октябрьский район функционирует без главы. Все это время власти города искали достойную кандидатуру, чтобы за новым назначением не последовали скандалы.

12 мая стало известно, что поиск кандидатуры на должность главы района завершен.

«В случае, если депутаты на ближайшем заседании Барнаульской гордумы поддержат Юрия Асеева и согласуют его назначение, Октябрьский район уже в конце мая получит нового главу», — отмечает издание.

С Асеевым уже встретилась председатель гордумы Галина Буевич — приняли решение о необходимости встречи кандидата с депутатами, чтобы ответил на вопросы до одобрения на следующей сессии.

«Назначение главы района города — очень важный вопрос. Все депутаты понимают значение этого выбора для жизни Октябрьского района. Система местного самоуправления является самой близкой властью к народу, поэтому на главах районов лежит серьезная ответственность», — пояснила Буевич.

С января 2017 года Асеев трудится в должности первого замглавы администрации Индустриального района, а ранее возглавлял Власихинскую сельскую администрацию.

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