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Политика

Власти Барнаула вежливо отвергли кандидатуру депутата парламента на пост главы Октябрьского района

В администрации Барнаула ответили депутату АКЗС Евгении Боровиковой по поводу ее просьбы о назначении руководителем Октябрьского района краевой столицы. Ответ ей не понравился, более того, стал основанием для старта «депутатского расследования».

Сессия АКЗС 27 ноября 2020 года. Евгения Боровикова.
Сессия АКЗС 27 ноября 2020 года. Евгения Боровикова.
пресс-служба АКЗС

«Сам глава города Вячеслав Франк не удостоил меня чести ответить лично. Вместо него ответ дал Юрий Николаевич Еремеев, которого я уважаю, как профессионала своего дела», — пишет в Telegram-канале Евгения Боровикова.

В ответе говорится, что комплектование кадрового состава муниципальных служащих преимущественно происходит из резерва управленческих кадров.

«При очередной корректировке резерва Ваша кандидатура будет рассмотрена в обязательном порядке», — обещают Боровиковой в мэрии.

Депутат задалась вопросами, как формируется резерв кадров и где можно посмотреть его списки, с кем она будет бороться за это место, а также «сколько времени в „сказочном“ резерве состояли Михалдыкин, Сабына, Звягинцев, Татьянин (главы Ленинского, Центрального, Железнодорожного и Индустриального районов, — прим. ред.)».

Евгения Боровикова.
Евгения Боровикова.
Олег Богданов, altapress.ru

«Очень много вопросов по теме назначения, поэтому считаю необходимым начать депутатское расследование. Была ли соблюдена процедура при назначении действующих глав районов? Или она специально придумана для меня? Думаю, что данные вопросы заинтересуют и прокуратуру», — полагает парламентарий.

Напомним, о своем желании возглавить район, Евгения Боровикова сообщила 18 марта. Ей все чаще стали поступать наказы от избирателей с такой просьбой.

Два прежних руководителя администрации Октябрьского района покинули свои кресла из-за судебных тяжб.

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