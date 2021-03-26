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Жизнь
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Два бывших главы Октябрьского района Барнаула потерпели неудачи в долгих судебных тяжбах

Экс-главы Октябрьского района Барнаула Андрей Овсянников и его предшественник на этом посту Вячеслав Новиков не смогли убедить суд в пересмотре решений по своим делам. Одному придется возместить бюджету использование служебного автомобиля в личных целях, другой не смог оспорить административный арест за вождение без прав.

Правосудие. Суд.
Правосудие. Суд.
Анна Зайкова, altapress.ru

Андрей Овсянников, по решению суда, должен заплатить около 64 тыс. рублей ущерба, который он нанес бюджету Троицкого района будучи главой муниципалитета, пишет «Банкфакс».

Бывший чиновник пользовался служебным авто в личных целях — он ездил на работу в район из Барнаула. Жить на селе он не мог якобы по семейным обстоятельствам.

Андрей Овсянников.
Андрей Овсянников.
barnaul.org.

Овсянников заявлял, что в Троицком ходят «нелепые слухи» и задавался вопросом, как его жена «должна здесь ходить по магазинам и слушать ахинею, которую говорят».

Проигрыш в этом деле — не самая важная забота экс-главы. Следователи занимаются уголовным делом о присвоении и растрате, а также крупном мошенничестве. Как уже сообщалось, Овсянников признался по всем фактам.

Занимавший пост главы Октябрьского района Барнаула Вячеслав Новиков также не возымел успеха в затянувшемся судебном разбирательстве по поводу административного ареста за вождение без прав.

Вячеслав Новиков.
Вячеслав Новиков.
barnaul.org

Кассация закончила рассматривать жалобы Новикова и оставила постановления без изменения. То есть решение о том, что он должен был отсидеть 10 суток под арестом было вынесено правомерно. Всего Новиков пытался оспорить свое административное наказание 13 раз, указывает издание.

При этом положенные 10 суток экс-чиновник отсидел еще в декабре 2020 года.

Ранее altapress.ru писал, что занять место главы Октябрьского района захотела депутат краевого парламента Евгения Боровикова, а до этого в сети появилось обращение, якобы написанное жителями района с просьбой вернуть в это кресло Вячеслава Новикова.

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