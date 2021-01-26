Жители Барнаула просят вернуть на пост скандально известного главу района

Общественность Барнаула просит вернуть на пост главы Октябрьского района Вячеслава Новикова, который на фоне затянувшегося судебного разбирательства подал в отставку в начале ноября 2020 года.

Обращение жителей района опубликовал Telegram-канал «Ненегреев».

«Упросите Вячеслава Григорьевича Новикова вернуться на пост главы Октябрьского района! Такие идейные, профессиональные и честные люди — это наше достояние. <…> Услышьте нас и Мы будем очень признательны за мудрое и единственно верное решение, господин Франк!», — обращаются к главе Барнаула Вячеславу Франку авторы сообщения.

Вячеслав Новиков. barnaul.org

На это отреагировала депутат Барнаульской гордумы, справоросс Оксана Молодых. Она напомнила, что Новиков оставил район по причине плохого самочувствия и судебных разбирательств.

«Сам оставил! Возможно, действительно, ушел по здоровью, прислушавшись к нам. Причина неважна. Отбросим этическую сторону инцидента, который привёл к этой ситуации безвластия. Убеждена, что нельзя ставить в режим ожидания пришествия хозяина целый район на год! А что сейчас? Здоров и готов к труду? А если и раньше был здоров, то может было бы разумнее принять наказание, извиниться перед горожанами и работать дальше на благо города, а не соревноваться с правосудием, бросив район и людей на столь длительный срок», — написала она у себя в Telegram.

Напомним, что после того, как Вячеслав Новиков покинул пост, его место занял Андрей Овсянников, но и он ушел с должности в январе 2021 года.

Ранее администрацию покинул замглавы Максим Полежаев (он проработал около полугода) и руководитель управления по предпринимательству Евгений Наздрачев (его стаж в мэрии — около 4 месяцев).