Скандальный чиновник мэрии Барнаула подал в отставку

Глава администрации Октябрьского района Барнаула Вячеслав Новиков, в прошлом — генерал полиции, написал заявление об увольнении в День сотрудника органов внутренних дел. Об этом рассказала депутат городской Думы Оксана Молодых.

Среди депутатов стартовало опросное голосование по поводу назначения нового главы района. Речь идет об Андрее Овсянникове, который уже с 19 октября работает в качестве главы.

«Час назад в Барнаульской Думе завершилось совещание депутатов с участием высокопоставленных представителей администрации города и кандидата. Мы выразили свои претензии к процедуре назначения. Выслушали аргументы, тем не менее считаем, что имеет место сжатие демократических процедур и процессов. Ограничивающие возможности регламента необходимо использовать крайне аккуратно», — пишет депутат.

Андрей Овсянников был главой Троицкого района, но осенью 2020 года досрочно сложил полномочия.

Заметим, что правоохранители проявляли к нему интерес по поводу трат на содержание служебных автомобилей и вояжей из Троицкого в Барнаул.

Почему ушел Новиков

Скандал с отставным генералом полиции Новиковым начался в декабре 2019 года. Чиновник на Volkswagen Touareg съехал в кювет, полицейские предложили пройти проверку на алкоголь, но получили жесткий отказ.

Новикова по решению мирового суда в апреле оштрафовали и лишили права управления автомобилем. До этого его даже объявляли в розыск.

Вячеслав Новиков , глава Октябрьского района. altapress.ru

Потом в сети появилось видео, на котором глава Октябрьского района общается с сотрудником полиции. Из разговора понятно, что диалог состоялся 11 сентября.

«Врач приходил, смерил мне давление. У меня имеется на руках заключение, в котором ясно расписаны все диагнозы, согласно которым я не могу находиться под административным арестом. <…> Я не могу ехать по состоянию здоровья. Я туда, боюсь, не доеду», — обосновал глава района нежелание ехать в спецприемник.

Уйти с должности главы района из-за судебных тяжб и плохого самочувствия Новикову уже советовали депутаты-справороссы.