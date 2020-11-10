Скандальный чиновник мэрии Барнаула подал в отставку

Среди депутатов стартовало опросное голосование по поводу назначения нового главы района. Речь идет об Андрее Овсянникове, который уже с 19 октября работает в качестве главы.
«Час назад в Барнаульской Думе завершилось совещание депутатов с участием высокопоставленных представителей администрации города и кандидата. Мы выразили свои претензии к процедуре назначения. Выслушали аргументы, тем не менее считаем, что имеет место сжатие демократических процедур и процессов. Ограничивающие возможности регламента необходимо использовать крайне аккуратно», — пишет депутат.
Андрей Овсянников был главой Троицкого района, но осенью 2020 года досрочно сложил полномочия.
Заметим, что правоохранители проявляли к нему интерес по поводу трат на содержание служебных автомобилей и вояжей из Троицкого в Барнаул.
Почему ушел Новиков
Скандал с отставным генералом полиции Новиковым начался в декабре 2019 года. Чиновник на Volkswagen Touareg съехал в кювет, полицейские предложили пройти проверку на алкоголь, но получили жесткий отказ.
Новикова по решению мирового суда в апреле оштрафовали и лишили права управления автомобилем. До этого его даже объявляли в розыск.
Потом в сети появилось видео, на котором глава Октябрьского района общается с сотрудником полиции. Из разговора понятно, что диалог состоялся 11 сентября.
«Врач приходил, смерил мне давление. У меня имеется на руках заключение, в котором ясно расписаны все диагнозы, согласно которым я не могу находиться под административным арестом. <…> Я не могу ехать по состоянию здоровья. Я туда, боюсь, не доеду», — обосновал глава района нежелание ехать в спецприемник.
Уйти с должности главы района из-за судебных тяжб и плохого самочувствия Новикову уже советовали депутаты-справороссы.
«Для главы района города Барнаула непозволительная роскошь вести такую насыщенную жизнь по этим направлениям. Фракция СР, безусловно, желает Вячеславу Григорьевичу скорого выздоровления, но тем не менее предлагаем подумать о добровольном сложении полномочий», — говорила Оксана Молодых.