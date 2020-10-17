На место оскандалившегося главы Октябрьского района Барнаула посадят нового чиновника

«С 19 октября на период отсутствия главы Октябрьского района его обязанности будет исполнять Андрей Овсянников», — сообщил пресс-центр городской администрации в своем телеграм-канале.

Как неоднократно сообщал altapress.ru, согласно решению суда Крутихинского района Вячеслав Новиков обязан отбыть 10 суток ареста. Причиной такого решения является то, что Новиков управлял транспортным средством, будучи лишенным прав за отказ от медосвидетельствования.

В июле этого года в Крутихинском районе глава Октябрьского района был за рулем своего автомобиля, когда его остановили сотрудники полиции.

Но в целом эпопея вокруг персоны отставного генерала полиции, а ныне главы администрации Октябрьского района Барнаула Вячеслава Новикова, длится с декабря 2019 года.

Вячеслав Новиков. барнаул. рф

Чиновник попал в небольшое дорожное происшествие и отказался выполнить требование сотрудников ГИБДД пройти проверку на состояние опьянения.

В итоге 27 апреля 2020 года суд лишил его права управления автомобилем на 1 год 9 месяцев и выписал штраф в размере 30 тыс. рублей.

Что касается персоны Андрея Овсянникова, то до недавнего времени он был главой Троицкого района Алтайского края.

9 октября этого года депутаты районного совета приняли решение о прекращении полномочий Овсянникова в связи с его отставкой по собственному желанию.