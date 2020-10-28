«Я боюсь»: появилось видео, как скандальный глава района Барнаула отказался ехать в спецприемник

В сети появилось видео, как главу администрации Октябрьского района Вячеслава Новикова упрашивают поехать в спецприемник, сообщают в паблике « Инцидент Барнаул ».

Напомним, эпопея вокруг отставного генерала полиции Новикова началась в декабре 2019 года. Чиновник на Volkswagen Touareg съехал в кювет, полицейские предложили пройти проверку на алкоголь, но получили жесткий отказ.

Новикова по решению мирового суда в апреле оштрафовали и лишили права управления автомобилем. До этого его даже объявляли в розыск.

Теперь в сети появилось видео, на котором глава Октябрьского района общается с сотрудником полиции. Из разговора понятно, что диалог состоялся 11 сентября.

«Для меня каждый стресс может быть как бы жизненно важным и влечет не только вред здоровью, но и жизни», — отметил чиновник.



Он также сообщил, что на протяжении двух месяцев «трижды уже помещался в стационар <…> если еще какой-то кризис будет, это чревато будет для жизни».

«Врач приходил, смерил мне давление. У меня имеется на руках заключение, в котором ясно расписаны все диагнозы, согласно которым я не могу находиться под административным арестом», — показал чиновник бумаги полицейскому и пообещал сделать копии.

Со ссылкой на врачей он отметил, что реабилитационный период должен длиться до 10 недель: «Заболевание очень серьезное, все формы и риски — они здесь переписаны».

«Я не могу ехать по состоянию здоровья. Я туда, боюсь, не доеду», — обосновал глава района нежелание ехать в спецприемник.

Ранее стало известно, что на место Новикова назначат нового чиновника — обязанности главы Октябрьского района Барнаула временно исполняет Андрей Овсянников.