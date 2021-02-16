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Подследственный экс-глава Октябрьского района Барнаула признал вину

Бывший глава Октябрьского района Барнаула Андрея Овсянников признал вину в инкриминируемых ему деяниях, сообщил источник altapress.ru.

Андрей Овсянников.
Андрей Овсянников.
altairegion22.ru.

Овсянникову вменяют присвоение и растрату, а также крупное мошенничество. Экс-чиновник признался по всем фактам.

5 февраля стало известно, что бывшего главу района отправили под стражу на два месяца.

По версии следствия, экс-глава совершал преступления, находясь на посту главы Лебяжинской сельской администрации. В качестве пособника проходит Николай Хаустов, работавший там же главным специалистом.

С июля по декабрь 2017 года Овсянников при помощи Хаустова подготовил фиктивные договоры с предпринимателем на благоустройство территории и проведение культурно-массовых мероприятий, а также поручил составить документы, подтверждающие выполнение работ.

Андрей Овсянников.
Андрей Овсянников.
barnaul.org.

Ущерб от действий чиновников оценили на сумму более 157 тыс. рублей. По второму обвинению сумма в три раза выше — 450 тысяч.

По версии следствия, с декабря 2017 года по март 2018 года Овсянников и Хаустов изготовили фиктивные документы, по которым один из предпринимателей якобы обустроил дамбу и расчистил водопропускные сооружения.

Андрей Овсянников освободил кресло главы Октябрьского района 21 января. Чиновник проработал на этой должности всего два месяца.

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