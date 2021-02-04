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Силовики задержали экс-главу Октябрьского района Барнаула

Сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю задержали экс-главу Октябрьского района Барнаула Андрея Овсянникова.

Андрей Овсянников.
Андрей Овсянников.
altairegion22.ru.

Бывший чиновник был задержан утром 3 февраля вместе с директором МУП «ЖКУ Троицкого района Алтайского края» Николаем Хаустовым, сообщили altapress.ru в региональном управлении ФСБ.

Причин задержания в ведомстве не уточняют.

По данным источника altapress.ru в правоохранительных органах, это может быть связано с возбуждением уголовного дела по ст. 159 («Мошенничество») и ст. 160 («Присвоение или растрата») УК РФ.

Андрей Овсянников.
Андрей Овсянников.
barnaul.org.

Андрей Овсянников освободил кресло главы Октябрьского района 21 января. Чиновник проработал на этой должности всего два месяца.

Ранее он был главой Троицкого района Алтайского края и уже привлекал внимание силовиков.

Тогда выяснилось, что он живет в Барнауле и ездит в район, оплачивая расходы на бензин за счет бюджета. За списание бензина на 72 тыс. рублей прокуратура вносила ему представление.

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