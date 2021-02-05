Экс-главу Октябрьского района Барнаула заключили под стражу на два месяца

Бывшего главу Октябрьского района Барнаула Андрея Овсянникова в пятницу, 5 февраля, отправили под стражу на два месяца, сообщил источник altapress.ru.

Напомним, Овсянникова задержали по делу о присвоении и растрате, а также по признакам крупного мошенничества в вопросах благоустройства.

По версии следствия, экс-глава совершал преступления, находясь на посту главы Лебяжинской сельской администрации. В качестве пособника проходит Николай Хаустов, работавший там же главным специалистом.

«Овсянникова отправили на два месяца под стражу, вину он не признает. Хаустова поместили на два месяца под домашний арест — он сотрудничает со следствием», — рассказал источник.

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Ранее в региональном СК сообщили, что с июля по декабрь 2017 года Овсянников при помощи Хаустова подготовил фиктивные договоры с предпринимателем на благоустройство территории и проведение культурно-массовых мероприятий, а также поручил составить документы, подтверждающие выполнение работ.

Ущерб от действий чиновников оценили на сумму более 157 тыс. рублей. По второму обвинению сумма в три раза выше — 450 тысяч.

«С декабря 2017 года по март 2018 года Овсянников и Хаустов изготовили фиктивные документы, по которым один из предпринимателей якобы обустроил дамбу и расчистил водопропускные сооружения», — выяснили следователи.

Накануне опубликовали видео, как сотрудники ФСБ доставили Овсянникова в СК. Стоит отметить, что он руководил Октябрьским районом всего два месяца.