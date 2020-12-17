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Жизнь

В Барнауле скандального экс-чиновника все-таки отправили в ИВС на десять суток за езду без прав

Бывшего главу администрации Октябрьского района Барнаула Вячеслава Новикова поместили в изолятор временного содержания (ИВС), сообщили источники altapress.ru.

Вячеслав Новиков.
Вячеслав Новиков.
барнаул.рф

Новиков проведет 10 суток в ИВС за управление дорогостоящим внедорожником, будучи лишенным прав за пьяное вождение.

Напомним, эпопея вокруг отставного генерала полиции началась в декабре 2019 года. Чиновник на Volkswagen Touareg съехал в кювет, полицейские предложили пройти проверку на алкоголь, но получили жесткий отказ.

Суд признал Новикова виновным и назначил 10 суток административного ареста — за «управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами».

При этом путь до исполнения наказания составил год с момента задержания и восемь месяцев с решения суда.

«Новиков уже находится в ИВС. С помощью адвоката он пытается предоставить справки о том, что по состоянию здоровья не может провести в изоляторе 10 суток, которые должен провести там по решению суда. Однако суд не признал предоставленные документы достаточными для освобождения», — рассказал собеседник.


Ранее в сети опубликовали видео, на котором Новиков отказался ехать в спецприемник, ссылаясь плохое состояние здоровья.

«Для меня каждый стресс может быть как бы жизненно важным и влечет не только вред здоровью, но и жизни <…> Я не могу ехать по состоянию здоровья. Я туда, боюсь, не доеду», — обосновал он полицейскому свое нежелание.

Из разговора понятно, что диалог состоялся 11 сентября. Со ссылкой на врачей Новиков отметил, что реабилитационный период должен длиться до 10 недель.

Как сообщил собеседник altapress.ru, накануне действие справки, дающей право отсрочки, закончилось и Новикова все-таки доставили в ИВС.

Примечательно, что экс-чиновник ранее неоднократно и безуспешно пытался обжаловать решение суда в апелляционной и кассационной инстанциях.

Вячеслав Новиков, глава Октябрьского района.
Вячеслав Новиков, глава Октябрьского района.
altapress.ru

На сайте суда Новоалтайска в картотеке есть информация, что административное дело Новикова начали рассматривать еще в январе 2020 года — по ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

Впоследствии дело отправили в судебный участок № 8 Центрального района Барнаула. Согласно данным суда, решение о лишении прав и административном аресте вынесли 27 апреля.

Напомним, Новиков возглавил администрацию Октябрьского района Барнаула в феврале 2014 года. В начале ноября 2020 года он подал в отставку.

Отставной генерал более 30 лет отслужил в органах внутренних дел, являлся первым замначальника ГУ МВД Алтайского края.

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