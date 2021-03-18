Алтайский депутат захотела возглавить Октябрьский район Барнаула

Депутат АКЗС Евгения Боровикова выразила желание занять вакантное кресло главы Октябрьского района Барнаула. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Депутат написала письмо главе Барнаула Вячеславу Франку. По словам Боровиковой, ей все чаще стали поступать наказы от избирателей с просьбой возглавить район.

«Данный район не является для меня чужим. После переезда из села Панкрушихи, долгое время проживала именно в нем. В 2016 году баллотировалась по 26 округу (часть Октябрьского района) в АКЗС. Пройдя в АКЗС по спискам партии, не забыла свой округ, активно на нем работала в течении пяти лет», — указывает парламентарий.

Она напомнила, что «отстаивала права женщин, многодетных семей, матерей одиночек», боролась за права спортивных организаций и получила сотни просьб от жителей Октябрьского района, большую часть которых получилось выполнить.

«Считаю, что находясь на должности главы Октябрьского района, изменю вектор работы не только районной администрации, но и городской», — добавила Боровикова и попросила мэра рассмотреть ее кандидатуру.

«Боровикова — борец», — так характеризовал политика ее коллега из «Справедливой России» Александр Молотов в интервью altapress.ru.

Недавно она сменила ЛДПР (после 14 лет совместной работы) на партию «СР».

Почему район без главы

21 января глава Октябрьского района Барнаула Андрей Овсянников ушел в отставку, проработав на должности всего около двух месяцев. Он попал под следствие и потом признал вину в присвоении и растрате, а также крупном мошенничестве.

Предшественник Овсянникова, отставной генерал Вячеслав Новиков, также ушел с поста со скандалом и судебными разбирательствами.