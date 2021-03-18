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Политика

Алтайский депутат захотела возглавить Октябрьский район Барнаула

Депутат АКЗС Евгения Боровикова выразила желание занять вакантное кресло главы Октябрьского района Барнаула. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Сессия АКЗС 27 августа 2020 года. Евгения Боровикова.
Сессия АКЗС 27 августа 2020 года. Евгения Боровикова.
Анна Зайкова

Депутат написала письмо главе Барнаула Вячеславу Франку. По словам Боровиковой, ей все чаще стали поступать наказы от избирателей с просьбой возглавить район.

«Данный район не является для меня чужим. После переезда из села Панкрушихи, долгое время проживала именно в нем. В 2016 году баллотировалась по 26 округу (часть Октябрьского района) в АКЗС. Пройдя в АКЗС по спискам партии, не забыла свой округ, активно на нем работала в течении пяти лет», — указывает парламентарий.

Она напомнила, что «отстаивала права женщин, многодетных семей, матерей одиночек», боролась за права спортивных организаций и получила сотни просьб от жителей Октябрьского района, большую часть которых получилось выполнить.

«Считаю, что находясь на должности главы Октябрьского района, изменю вектор работы не только районной администрации, но и городской», — добавила Боровикова и попросила мэра рассмотреть ее кандидатуру.

«Боровикова — борец», — так характеризовал политика ее коллега из «Справедливой России» Александр Молотов в интервью altapress.ru.

Недавно она сменила ЛДПР (после 14 лет совместной работы) на партию «СР».

Почему район без главы

21 января глава Октябрьского района Барнаула Андрей Овсянников ушел в отставку, проработав на должности всего около двух месяцев. Он попал под следствие и потом признал вину в присвоении и растрате, а также крупном мошенничестве.

Предшественник Овсянникова, отставной генерал Вячеслав Новиков, также ушел с поста со скандалом и судебными разбирательствами.

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