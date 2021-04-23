Покинувшая ЛДПР барнаульский депутат примкнет к «Единой России»

«Я вышла из ЛДПР не из-за какого-то конфликта или человека. Просто поменялись политические взгляды, в том числе и на партийную работу, такое бывает. Именно это я и указала в заявлении о выходе из партии», — объяснила Юстус.
«Единую Россию» депутат называет ведущей политической силой, ценности которой ей близки. В Госдуму она хочет, чтобы добиться увеличения финансирования программ, необходимых муниципалитетам.
Баллотироваться в АКЗС, куда шансов попасть больше, Юстус пока не намерена.
Ранее бывший «жириновец», а ныне заместитель начальника управления юстиции Алтайского края и член «Единой России» Андрей Щукин подал документы на праймериз.