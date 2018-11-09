Поклонская намерена создать собственное общественно-политическое движение

«Вы знаете, когда меня спрашивали, собираюсь ли я создавать свою партию, при этом называя чей-то уже состоявшийся креатив в виде „Силы России“, на эмблеме которой в итоге не оказалось Крыма, я, конечно же, отвечала, что к этому вбросу на предмет узнать общественное мнение и посмотреть мою реакцию никакого отношения не имею. Это действительно так», — написала Поклонская.

По словам депутата, сейчас она работает над несколькими интересными проектами, а обращения и жалобы людей показывают системные проблемы, которые необходимо решать.

«Поэтому я не исключаю, что со временем и, может быть, в обозримом будущем это выльется в какие-то более организованные формы: может быть общественного движения, может быть ещё чего-то. При этом новая политическая сила, основанная на искренности, честности и справедливости к простым людям сильной страны, уверена, нужна», — уверена депутат.

Поклонская обратилась к своим подписчикам с вопросом — какую «политическую силу, воплощенную в общественно-политическом движении или объединении», они бы поддержали.

Слухи о работе Поклонской над собственным политдвижением появились в конце октября, когда ее связали с будто бы создаваемой партией «Силы России». Тогда парламентарий эти слухи опровергла, пишет znak.com.

Появлению разговоров о собственном политическом движении предшествовал конфликт Поклонской с «Единой Россией» — она стала единственным депутатом-единороссом, открыто проголосовавшим против пенсионной реформы. Впоследствии Поклонская лишилась поста руководителя одного из думских комитетов.

В октябре депутат Госдумы Наталья Поклонская несколько дней отдыхала на Алтае. Особое внимание экс-прокурор Крыма уделила православным местам и объектам, связанным с развитием религии в Горном Алтае.