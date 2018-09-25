Вопреки: Поклонская предложила не повышать пенсионный возраст

Депутат Госдумы от «ЕР» Наталья Поклонская предложила не менять возраст выхода на пенсию. Об этом она сообщила на своей странице « ВКонтакте ». И напомнила, что 24 сентября закончился срок внесения поправок в законопроект о пенсионной реформе, поэтому депутат решила обнародовать свои предложения.

«В конце прошлой недели мной были внесены свои поправки. Во-первых, оставить пенсионный возраст прежним, но при его достижении (то есть 55 и 60 лет соответственно) женщины и мужчины получают право самостоятельно выбирать: выйти на пенсию либо продолжать работу», — написала депутат Поклонская.

Она также предложила увеличивать размер пенсии на 3% по отношению к уже начисленной сумме за каждый трудовой год. Выплаты — согласно плану — будут начисляться после увольнения.

Таким образом жители России будут заинтересованы в увеличении рабочего стажа, уверена Поклонская.

Те женщины и мужчины, которые не смогут работать после 55 и 60 лет соответственно, смогут выйти на пенсию на общих условиях, считает депутат. Поклонская также предлагает безусловное право выхода на пенсию граждан со стажем от 37 лет и более, пишет «Коммерсантъ».

«Предложенные мной поправки направлены на создание дополнительных гарантий для лиц предпенсионного и пенсионного возраста и будут способствовать соблюдению их прав и законных интересов», — подытожила депутат.

По совести

Ранее Наталья Поклонская написала: «Со своей стороны могу сказать: всё, что мной сделано — сделано не для того, чтобы выделиться из толпы, создать себе какой-то образ или завоевать чьи-то симпатии. Просто я действительно думаю, что поступать по совести важнее корпоративной солидарности».

Единственная

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская единственная из членов фракции «Единая Россия» проголосовала против принятия законопроекта о повышении пенсионного возраста.

29 августа президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации. Глава государства дал понять, что повышение пенсионного возраста неизбежно, но объявил о некоторых послаблениях. В частности, Путин предложил повысить пенсионный возраст для женщин на пять лет вместо предлагавшихся восьми — на столько же, сколько и мужчинам.

24 сентября Комитет по труду в госдуме рекомендовал принять во втором чтении проект пенсионной реформы.

За одобрение проекта пенсионной реформы ко второму чтению выступили депутаты от партии «Единая Россия» (девять из 12 членов комитета), а представитель ЛДПР и другие оппозиционные депутаты из КПРФ и «Справедливой Россия» — проголосовали против. Второе чтение проекта пенсионной реформы состоится 26 сентября.

В числе поправок — инициативы президента Владимира Путина.