Российский политолог Дмитрий Орлов считает, что причина неучастия врио губернаторов сибирских регионов в предвыборных дебатах — не слабость или попытка избежать имиджевые угрозы, а исключительно нерациональность таких действий, сообщил он altapress.ru.

Напомним, врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко, изначально собиравшийся участвовать в предвыборных дебатах на телевидении и радио, отказался от этого. В штабе объяснили это занятостью, плотным графиком и тем, что Томенко много общается с людьми на прямых встречах в городах и районах края.

Дмитрий Орлов,

генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций:

Участие или неучастие в дебатах — вопрос не политический, а технологический. Доминирующий кандидат сам принимает решение, стоит ему участвовать или нет. Достаточно часто кандидат, кратно опережающий оппонентов, принимает решение не делать этого.

По словам Орлова, в этом году классическая иллюстрация — сибирские регионы. Из пяти врио только Александр Бурков из Омской области пошел на это. От дебатов отказались: Виктор Томенко, Александр Усс из Красноярского края, Андрей Тавников из Новосибирской области и Сергей Цивилев из Кемеровской области.

Дмитрий Орлов,

генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций:

Здесь дело не в слабости и не в том, что кандидат может понести какой-то имиджевый ущерб. Участие в дебатах является просто нерациональным: кандидат дискутирует с оппонентами, которых поддерживает в разы меньше избирателей. Таким образом доминирующий кандидат фактически оказывает им поддержку. Это абсолютно нерационально.

По словам Орлова, врио в сибирских регионах нашли другие способы коммуникации с людьми: «Они разнообразны, подразумевают прямое общение, ответы на вопросы, общение с различными средами».