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Политика

Политологи назвали заявление Путина судьбоносным для Запада

Венгерские политологи нарекли заявление президента Владимира Путина судьбоносным для Запада. Об этом они рассказали в интервью «ПолитРоссии», пишет РЕН ТВ.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Политологи Миклош Кевехази и Ласло Богар назвали высказывание российского лидера судьбоносным.

Ранее Путин заявил, что Запад хочет сохранить гегемонию (превосходство), сдерживая альтернативные способ развития.

Президент уверен, что это может спровоцировать стагнацию мира и цивилизации.

По мнению политологов, это значит, что идет глобальное противостояние Западу, имеющее значения для всей Земли.

Они также утверждают, что Запад пытается построить универсальную цивилизацию, но это провал.

Ранее сообщалось, что уровень доверия россиян к Путину — более 80%. Это данные ВЦИОМ.

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