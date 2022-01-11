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Политика

Политтехнолог занял пост в правительстве Алтайского края

Политтехнолог Андрей Некрасов стал новым заместителем руководителя департамента по вопросам внутренней политики администрации губернатора и правительства Алтайского края, пишет «Политсибру».

Правительство Алтайского края.
Правительство Алтайского края.
altapress.ru

Занимавший этот пост Александр Рыбаков в конце 2021 года возглавил аппарат региональной Общественной палаты.

По данным источников издания, его уход из правительства связан с внутренним конфликтом в политическом блоке.

Андрею Некрасову 54 года, он окончил педагогический институт в Барнауле. Он работал политтехнологом в Алтайском крае, Республике Алтай, Новосибирске, Иркутске. На Алтае несколько лет активно сотрудничал с ЛДПР.

В 2017 году пытался попасть в гордуму Барнаул от партии «Родина», но его так и не зарегистрировали.

Ранее заместитель главы Барнаула, руководитель аппарата Юрий Еремеев покинул пост из-за «вопросов по линии правоохранителей».

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