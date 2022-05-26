Полномочия депутата Госдумы Рашкина досрочно прекращены

Накануне Госдума на пленарном заседании досрочно лишила депутата от КПРФ Валерия Рашкина мандата, пишет РИА Новости .

Решение принято в связи с вступлением в силу обвинительного приговора в отношении него.

Саратовский облсуд 23 мая отказал в удовлетворении апелляционной жалобы депутата на приговор, решение вступило в законную силу.

Суд в Саратовской области 22 апреля приговорил Рашкина к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года по делу о незаконной охоте, пишет bfm.ru.

Что произошло

По данным следствия, в конце октября 2021 года Рашкин устроил незаконную охоту на территории охотничьего хозяйства «Лебедка» в Саратовской области. Отмечается, что депутат, не имея разрешений, участвовал в охоте на лося.

Тушу разделанного животного он поместил в багажник своей машины, после чего покинул место охоты.