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Политика

Полномочия депутата Госдумы Рашкина досрочно прекращены

Накануне Госдума на пленарном заседании досрочно лишила депутата от КПРФ Валерия Рашкина мандата, пишет РИА Новости.

Валерий Рашкин, депутат Госдумы.
Валерий Рашкин, депутат Госдумы.
vk.com/rashkinv

Решение принято в связи с вступлением в силу обвинительного приговора в отношении него.

Саратовский облсуд 23 мая отказал в удовлетворении апелляционной жалобы депутата на приговор, решение вступило в законную силу.

Суд в Саратовской области 22 апреля приговорил Рашкина к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года по делу о незаконной охоте, пишет bfm.ru.

Что произошло

По данным следствия, в конце октября 2021 года Рашкин устроил незаконную охоту на территории охотничьего хозяйства «Лебедка» в Саратовской области. Отмечается, что депутат, не имея разрешений, участвовал в охоте на лося.

Тушу разделанного животного он поместил в багажник своей машины, после чего покинул место охоты.

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