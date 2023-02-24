24 февраля
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Политика

Польша устанавливает противотанковые ежи на границе с Россией и Белоруссией

Об установке противотанковых ежей рассказал министр обороны Польши Мариуш Блащак в своем аккаунте в Твиттер.

Противотанковые ежи.
Противотанковые ежи.
Mariusz Błaszczak / Twitter

Первые оборонительные заграждения польские специалисты уже возводят на границе с Калининградской областью.

«Мы начали превентивное расширение мер безопасности на границе с Россией и Беларусью. Это часть нашей стратегии обороны и сдерживания. Первые укрепления уже возводятся на границе с Калининградской областью», — заявил Блащак.

В своем аккаунте в Твиттер он выложил несколько фото с металлическими и бетонными противотанковыми ежами на дороге возле КПП.

Как ранее сообщалось, в октябре 2022 года Польша заявила о завершении строительства заграждения на границе с Беларусью. В декабре Варшава заявила о намерении возвести 199-километровый электронный барьер на границе с Калининградской областью.

Ранее Китай опубликовал план по урегулированию конфликта на Украине.

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