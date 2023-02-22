Секретную переписку американских военных сливал в сеть незащищенный сервер Пентагона

Один из почтовых серверов Пентагона не был защищен от доступа поисковых машин и незарегистрированных пользователей и сливал в сеть терабайты внутренней электронной почты американских военных, сообщает TechCrunch .

Для доступа на сервер не был установлен даже пароль, и любой пользователь интернета мог зайти на него, используя IP-адрес, считает специалист по информационной безопасности Анураг Сен. При этом, почта, хранившаяся на этом сервере, принадлежала руководству и военнослужащим Командования специальных операций США.

Там обнаружили заявки на допуск к секретной информации, содержащие личные данные военнослужащих, пишет Газета.Ru.

Сен уведомил Пентагон об обнаруженной уязвимости, после чего сервер отключили, а доступ к нему заблокировали.

Ранее в Пентагоне рассказали, как выглядел летательный аппарат, который сбили на днях американские военные. НЛО сбили пилоты ВВС США и Национальной гвардии. Военные не исключают внеземное происхождение неопознанных объектов, которые за последние дни сбили над Аляской, Монтаной, Канадой и озером.