22 февраля
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Политика

Секретную переписку американских военных сливал в сеть незащищенный сервер Пентагона

Один из почтовых серверов Пентагона не был защищен от доступа поисковых машин и незарегистрированных пользователей и сливал в сеть терабайты внутренней электронной почты американских военных, сообщает TechCrunch.

Пентагон США.
Пентагон США.
www.americancities.ru

Для доступа на сервер не был установлен даже пароль, и любой пользователь интернета мог зайти на него, используя IP-адрес, считает специалист по информационной безопасности Анураг Сен. При этом, почта, хранившаяся на этом сервере, принадлежала руководству и военнослужащим Командования специальных операций США.

Там обнаружили заявки на допуск к секретной информации, содержащие личные данные военнослужащих, пишет Газета.Ru.

Сен уведомил Пентагон об обнаруженной уязвимости, после чего сервер отключили, а доступ к нему заблокировали.

Ранее в Пентагоне рассказали, как выглядел летательный аппарат, который сбили на днях американские военные. НЛО сбили пилоты ВВС США и Национальной гвардии. Военные не исключают внеземное происхождение неопознанных объектов, которые за последние дни сбили над Аляской, Монтаной, Канадой и озером.

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