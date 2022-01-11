Алтайские депутаты приготовили поправки к закону о QR-кодах

В первом чтении документ одобрили в Госдуме 16 декабря. Ко второму чтению законопроект повторно направили в регионы для получения поправок.
В частности, предлагается:
- дополнить перечень документации справкой о наличии противопоказаний к прививке и справкой о титре антител,
- после 1 февраля не ограничивать возможность получения ПЦР-тестов для пропуска,
- установить на федеральном уровне перечень объектов, для посещения которых требуется предъявление QR-кода, а главе региона дать полномочия по расширению данного перечня,
- определить порядок получения двухмерного штрихового кода лицами, проживающими в сельской местности, труднодоступных местностях;
- установить порядок предъявления документов на электронных устройствах,
- уточнить возможность отображения результатов ПЦР-тестов на любом цифровом устройстве, а также на бумажном носителе,
- установить единый срок действия штрихового кода для вакцинированных, переболевших и имеющих медицинский отвод.
Как отметил зампред АКЗС Денис Голобородько, часть этих предложений «имеет существенные шансы быть услышанными», так как они пересекаются с отдельными положениями постановления, которое Госдума уже адресовала правительству.