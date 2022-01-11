11 января -17°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

Алтайские депутаты приготовили поправки к закону о QR-кодах

Депутаты АКЗС 10 января начали голосовать по пакету поправок к федеральному законопроекту о QR-кодах, сообщает пресс-центр краевого парламента.

QR-коды.
QR-коды.
altapress.ru

В первом чтении документ одобрили в Госдуме 16 декабря. Ко второму чтению законопроект повторно направили в регионы для получения поправок.

В частности, предлагается:

  • дополнить перечень документации справкой о наличии противопоказаний к прививке и справкой о титре антител,
  • после 1 февраля не ограничивать возможность получения ПЦР-тестов для пропуска,
  • установить на федеральном уровне перечень объектов, для посещения которых требуется предъявление QR-кода, а главе региона дать полномочия по расширению данного перечня,
  • определить порядок получения двухмерного штрихового кода лицами, проживающими в сельской местности, труднодоступных местностях;
  • установить порядок предъявления документов на электронных устройствах,
  • уточнить возможность отображения результатов ПЦР-тестов на любом цифровом устройстве, а также на бумажном носителе,
  • установить единый срок действия штрихового кода для вакцинированных, переболевших и имеющих медицинский отвод.

Как отметил зампред АКЗС Денис Голобородько, часть этих предложений «имеет существенные шансы быть услышанными», так как они пересекаются с отдельными положениями постановления, которое Госдума уже адресовала правительству.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость