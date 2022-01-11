Алтайские депутаты приготовили поправки к закону о QR-кодах

Депутаты АКЗС 10 января начали голосовать по пакету поправок к федеральному законопроекту о QR-кодах, сообщает пресс-центр краевого парламента.

В первом чтении документ одобрили в Госдуме 16 декабря. Ко второму чтению законопроект повторно направили в регионы для получения поправок.

В частности, предлагается:

дополнить перечень документации справкой о наличии противопоказаний к прививке и справкой о титре антител,

после 1 февраля не ограничивать возможность получения ПЦР-тестов для пропуска,

установить на федеральном уровне перечень объектов , для посещения которых требуется предъявление QR-кода , а главе региона дать полномочия по расширению данного перечня,

для посещения которых требуется предъявление QR-кода а главе региона дать полномочия по расширению данного перечня, определить порядок получения двухмерного штрихового кода лицами , проживающими в сельской местности , труднодоступных местностях;

проживающими в сельской местности труднодоступных местностях; установить порядок предъявления документов на электронных устройствах,

уточнить возможность отображения результатов ПЦР-тестов на любом цифровом устройстве , а также на бумажном носителе,

а также на бумажном носителе, установить единый срок действия штрихового кода для вакцинированных , переболевших и имеющих медицинский отвод.

Как отметил зампред АКЗС Денис Голобородько, часть этих предложений «имеет существенные шансы быть услышанными», так как они пересекаются с отдельными положениями постановления, которое Госдума уже адресовала правительству.