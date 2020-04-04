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4 апреля 4°C

После месяца обвального падения цен на нефть Путин согласился обсудить сокращение ее добычи

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова объединить усилия и вместе с другими странами сократить добычу нефти примерно на 10 млн баррелей в сутки, сообщает РБК. Заявление президент сделал во время совещания с главами российских нефтяных компаний, проведенного в формате видеоконференции.

Владимир Путин на встрече сСиндзо Абэ.
Владимир Путин на встрече сСиндзо Абэ.
kremlin.ru

6 марта на встрече ОПЕК+ в Вене Россия выступала против сокращения добычи нефти, несмотря на негативное влияние на цены коронавируса. Саудовская Аравия требовала новых сокращений.

Так как партнеры не договорились, действовавшая с 2017 года сделка ОПЕК+ развалилась. Саудовская Аравия начала ценовую войну, заявив о намерении увеличить добычу более чем на 25% и предоставить покупателям скидки.

Это привело к обвалу нефтяных котировок вдвое, до уровня ниже $25 за баррель. Текущая ситуация на нефтяном рынке — худшая за всю его историю, считают эксперты РБК. Российская нефть подешевела до уровня 1999 года, когда страна переживала крупнейший кризис с времен войны.

Добыча нефти.
Добыча нефти.
открытые источники (CC0)

В разговоре с нефтяниками Путин заявил, что Россия готова к сотрудничеству со странами ОПЕК и США. «Конечно, это все должно происходить по‑партнерски», — подчеркнул он.

Речь идет о создании большой коалиции по балансировке рынка нефти, однако, как объясняют эксперты, США не может приказать своим нефтяным компаниям сократить добычу — у американцев нет регулятора, который мог бы это сделать.

6 апреля вопрос сокращения добычи будут обсуждать на экстренном совещании ОПЕК+, который включает страны нефтяного картеля, Россию и еще несколько крупных производителей нефти.

Ранее глава Счетной палаты России Алексей Кудрин выступил с прогнозом, что по итогам года ВВП России сократится на 5−6%, а то и 8%.

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