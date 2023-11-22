После выборов президента РФ могут принять новые решения по спецоперации

Также аналитики не исключают изменений и в экономической перестройке страны.
На региональную политику до президентских выборов могут повлиять ряд факторов — экономические и психологические, указывает Газета.Ru.
Ранее Кремль отреагировал на предложение Кадырова не проводить президентские выборы или голосовать только за Путина.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что у Путина не было мыслей о непроведении выборов.
Он исходит из последнего заявление президента Федеральному собранию. Тогда Путин заявил, что выборы состоятся. И они должны быть демократическими.
Также в Совфеде назвали новую дату начала кампании выборов президента.