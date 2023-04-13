13 апреля
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Политика

Постой, паровоз: из-за ракеты КНДР японцы остановили движение поездов

На острове Хоккайдо из-за ракеты КНДР приостановили движение поездов, сообщает ТАСС.

Лидер КНДР Ким Чен Ын.
Лидер КНДР Ким Чен Ын.
juche-songun.ru

Заехать на скоростные автомобильные магистрали нельзя.

КНДР запустила баллистическую ракету неустановленного типа в сторону Японского моря, указывает Газета.Ru. Премьер-министр приказал обеспечить безопасность морских судов и самолетов.

Ранее Северная Корея подтвердила факт испытания сверхкрупных ракет. Также КНДР произвела запуск тестового аппарата в рамках заключительного этапа разработки первого военного разведывательного спутника.

В сентябре прошлого года Северная Корея провозгласила себя ядерным государством.

Единоличное право

Правом на любые решения о ядерном оружии единолично обладает лидер КНДР Ким Чен Ын.

Закон закрепляет за КНДР право превентивного ядерного удара по противнику в случае — если Пхеньян увидит угрозу со стороны оппонента неизбежностью.

Ядерная кнопка

Между тем «ядерная кнопка» постоянно находится на рабочем столе главы Северной Кореи Ким Чен Ына, заявил сам лидер страны во время новогоднего обращения к гражданам КНДР в 2018 году.

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