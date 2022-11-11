Потенциальные убийцы планеты. О подготовке России к испытанию ядерной торпеды сообщили американские СМИ

США подозревают Россию в подготовке к испытанию новой ядерной торпеды, сообщил телеканал CNN.

В качестве эксперта выступил высокопоставленный американский чиновник.

По его мнению, запуск торпеды не удался из-за технических трудностей. Между тем США якобы заметили подводную лодку «Белгород» — носитель торпед «Посейдон», пишет Lenta.ru.

Американцы считают, что будет еще попытка испытаний. Однако в Северном Ледовитом океане сейчас устанавливается ледяной покров. Что может помешать испытаниям.

Также эксперт отметил, что не верит в то, что российские военные взорвут ядерное устройство.

Ранее американская атомная подводная лодка пробила лед и всплыла в Арктике.

«Летающие Чернобыли»

Между тем в 2021 году CNN также сообщал, что Россия готовится к испытаниям на Новой Земле ракет «Буревестник» с ядерной энергетической установкой, которые в США уже успели окрестить «летающими Чернобылями».

О подготовке на полигоне Панково испытаний новейшего российского оружия говорили данные спутниковой съемки.

Мощные субмарины

Американский журнал The National Interest опубликовал перечень из пяти самых мощных стратегических атомных подводных лодок (АПЛ), которым не составит труда уничтожить планету за 30 минут.

По версии издания, «потенциальными убийцами планеты» являются российские подводные лодки проекта 955 «Борей». Они отличаются превосходной скрытностью, являясь при этом носителями баллистических ракет.

Кроме того, в рейтинг попали субмарины проекта 667БДРМ «Дельфин» и проекта 885М «Ясень-М». В рейтинге есть и американские подлодки — субмарины типа «Огайо» и новейшие атомарины типа «Колумбия».

Послание

1 марта 2018 года президент РФ Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию рассказал о новейших видах отечественного стратегического вооружения — гиперзвуковых комплексах «Кинжал», «Авангард», «Буревестник», боевом лазере «Пересвет», а также подводном беспилотнике с ядерной силовой установкой «Посейдон».