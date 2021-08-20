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Политика

В США заявили о том, что Россия готовится испытать «летающие Чернобыли»

Россия готовится к испытаниям на Новой Земле ракет «Буревестник» с ядерной энергетической установкой, которые в США уже успели окрестить «летающими Чернобылями», сообщает РБК, ссылаясь на CNN.

Летные испытания крылатой ракеты "Буревестник".
Летные испытания крылатой ракеты "Буревестник".
Минобороны РФ.

Американские СМИ, в свою очередь, отмечают, что о подготовке на полигоне Панково испытаний новейшего российского оружия говорят данные спутниковой съемки.

Российская ракета по классификации НАТО обозначена в материале под именем Skyfall.

Напомним, что 1 марта 2018 года президент РФ Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию рассказал о новейших видах отечественного стратегического вооружения — гиперзвуковых комплексах «Кинжал», «Авангард», «Буревестник», боевом лазере «Пересвет», а также подводном беспилотнике с ядерной силовой установкой «Посейдон».

Как уточняет РИА Новости, «Буревестник» являет собой межконтинентальную крылатую ракету с ядерной энергетической установкой, которая имеет практически неограниченную дальность.

«Буревестник» способен нести ядерную боеголовку. В Минобороны РФ подчеркивали, что низколетящая малозаметная крылатая ракета «является неуязвимой для всех существующих и перспективных систем как ПРО, так и ПВО».

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