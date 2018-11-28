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Политика
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«Потребуется помощь психологов». Мария Бутина просит суд освободить её из одиночной камеры

Россиянка Мария Бутина, которая находится в тюрьме по обвинению во вмешательстве во внутренние дела США, подала в американский суд заявление о переводе из одиночной камеры на общий режим содержания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы федерального окружного суда Вашингтона.

Мария Бутина с отцом Валерием Бутиным.
Мария Бутина с отцом Валерием Бутиным.
Личная страничка Марии Бутиной в Facebook.

В заявлении говорится, что на момент подачи прошения Мария Бутина содержится в одиночной камере 22 часа в сутки последние 6 дней без предполагаемой даты перевода. Защита россиянки заявляет, что её нахождение в одиночной камере под предлогом защиты ее безопасности «является несправедливым и беспричинным».

«Мария никогда не нарушала правил тюрьмы в Александрии. На протяжении этих недель ей позволяли находиться на общем режиме содержания, она хорошо общалась с другими заключенными, — утверждают адвокаты Бутиной, — Если суд не вмешается, то ее продолжат там содержать, в конечном итоге ей потребуется помощь психологов».

Марию Бутину задержали в США 15 июля по обвинению в работе на попавшего под санкции чиновника, а также иноагентом без лицензии. 21 ноября Марию поместили в изолятор. 22 часа в сутки девушка находится в одиночной камере, и лишь два часа ей позволяется находиться вне ее. Ранее сотрудники посольства России в США посетили Марию Бутину и остались недовольны условиями ее содержания. Однако, по словам её отца, ещё недавно казалось, что ситуация и отношение к россиянке улучшается: Мария занималась в тюрьме йогой, изучала иностранный язык и говорила, что всё более-менее в порядке.

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