Пояс безопасности вокруг Афганистана призвал создать президент Таджикистана

Рахмон заявил, что на границах Таджикистана сосредоточено до 6 тыс. боевиков, готовых атаковать границу альянса ОДКБ.
Также он напомнил о «спящих» ячейках террористов в странах Центральной Азии и в России.
Он также отметил безусловную пользу совместной работы стран-членов ОДКБ по борьбе с терроризмом, пишет Газета.Ru.
«Трагические события в Казахстане вновь подтверждают необходимость усиления нашей совместной комплексной работы по противодействию терроризму и экстремизму, религиозному радикализму и транснациональной организованной преступности, включая незаконный оборот наркотиков», — резюмировал Рахмон.
Ранее президент РФ Владимир Путин назвал события в Казахстане нападением на республику.