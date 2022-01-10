Пояс безопасности вокруг Афганистана призвал создать президент Таджикистана

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе Внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил о необходимости создать пояс безопасности вокруг Афганистана, сообщает « Россия 24 ».

Рахмон заявил, что на границах Таджикистана сосредоточено до 6 тыс. боевиков, готовых атаковать границу альянса ОДКБ.

Также он напомнил о «спящих» ячейках террористов в странах Центральной Азии и в России.

Он также отметил безусловную пользу совместной работы стран-членов ОДКБ по борьбе с терроризмом, пишет Газета.Ru.

«Трагические события в Казахстане вновь подтверждают необходимость усиления нашей совместной комплексной работы по противодействию терроризму и экстремизму, религиозному радикализму и транснациональной организованной преступности, включая незаконный оборот наркотиков», — резюмировал Рахмон.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал события в Казахстане нападением на республику.