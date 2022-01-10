10 января
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Политика

Пояс безопасности вокруг Афганистана призвал создать президент Таджикистана

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе Внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил о необходимости создать пояс безопасности вокруг Афганистана, сообщает «Россия 24».

Эмомали Рахмон, президент Таджикистана.
Эмомали Рахмон, президент Таджикистана.
instagram.com/emomali.rahmon.

Рахмон заявил, что на границах Таджикистана сосредоточено до 6 тыс. боевиков, готовых атаковать границу альянса ОДКБ.

Также он напомнил о «спящих» ячейках террористов в странах Центральной Азии и в России.

Он также отметил безусловную пользу совместной работы стран-членов ОДКБ по борьбе с терроризмом, пишет Газета.Ru.

«Трагические события в Казахстане вновь подтверждают необходимость усиления нашей совместной комплексной работы по противодействию терроризму и экстремизму, религиозному радикализму и транснациональной организованной преступности, включая незаконный оборот наркотиков», — резюмировал Рахмон.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал события в Казахстане нападением на республику.

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