Поздравление Путина, «Голубой огонек». Что еще смотрели украинцы, кроме выступления Зеленского?

На сайте информационного агентства также отметили, что 31 декабря в десятку наиболее популярных запросов на Украине попали еще два рксскоязычных: «Новый год 2021» и «С наступающим». Четвертное и пятое место заняли запросы «Московское время» и «Пугачева».
В этом списке поздравление Владимира Путина заняло седьмое место, в то время, как обращение Владимира Зеленского оказалось на вообще не вошло в десятку своеобразного интернет-рейтинга праздничных дней.
Кроме того, в украинском тренде видеохостинга YouTub были замечены ролики, которые в стране получили особую популярность на новогодние праздники — российский «Голубой огонек» на телеканале «Россия 1» оказался в лидерах в битве с новогодним выпуском украинского «Вечернего квартала».
На портале Страна.ua заметили, что, как и в 2019 году, в уходящем 2020-м среди основных запросов в Google среди украинцев было много российского и русскоязычного контента.