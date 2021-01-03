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Политика

Поздравление Путина, «Голубой огонек». Что еще смотрели украинцы, кроме выступления Зеленского?

РИА-Новости, ссылаясь на портал Страна.ua, сообщило, что в Новый год поздравление Владимира Путина в YouTube среди украинцев оказалось популярнее, чем обращение президента Украины Владимира Зеленского. По количеству запросов фраза «С новым годом 2021» обогнала аналогичную на украинском языке.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
Скриншот новогоднего обращения

На сайте информационного агентства также отметили, что 31 декабря в десятку наиболее популярных запросов на Украине попали еще два рксскоязычных: «Новый год 2021» и «С наступающим». Четвертное и пятое место заняли запросы «Московское время» и «Пугачева».

Попкорн. Елка. Новый год.
Попкорн. Елка. Новый год.
СС0

В этом списке поздравление Владимира Путина заняло седьмое место, в то время, как обращение Владимира Зеленского оказалось на вообще не вошло в десятку своеобразного интернет-рейтинга праздничных дней.

Кроме того, в украинском тренде видеохостинга YouTub были замечены ролики, которые в стране получили особую популярность на новогодние праздники — российский «Голубой огонек» на телеканале «Россия 1» оказался в лидерах в битве с новогодним выпуском украинского «Вечернего квартала».

На портале Страна.ua заметили, что, как и в 2019 году, в уходящем 2020-м среди основных запросов в Google среди украинцев было много российского и русскоязычного контента.

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