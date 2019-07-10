Познер оценил телеведущего из Грузии, обматерившего Путина в прямом эфире

Владимир Познер,
телеведущий:
В любой стране — по крайне мере, из мне знакомых — журналист, позволивший себе то, что позволил себе господин Габуния, был бы уволен и вряд ли бы нашел работу в этой профессии.
У каждого человека есть мнение, каждый человек имеет на него право, каждый человек имеет право высказать это мнение, но использовать нецензурную лексику, оскорблять другого или других не имеет право никто — особенно журналист.
Очевидно, что в Грузии идет предвыборная борьба, идет борьба за голоса, и, видимо, есть расчет, что тот, кто ловчее разыграет русофобскую карту, добьется победы. Политика, конечно, грязное дело, но, как мне кажется, грязи должен быть предел.
В итоге Познер заявил, что Габуния перестал для него быть журналистом. Не за антироссийскую позицию, на что он имеет право, а за нарушение принципов журналистики.
Издание напоминает, что вечером 7 июля Георгий Габуния в своей авторской программе «Постскриптум» нецензурно обратился в адрес президента России Владимира Путина. Он по-русски назвал российского лидера «вонючим оккупантом» и заявил, что политику с «его рабами» нет места в Грузии. Помимо этого, Габуния в грубой форме упоминал мать президента.
После этого Госдума РФ предложила правительству внести предложение президенту о введении санкций в отношении Грузии. Но сам президент отреагировал на введение санкций отрицательно.
«Один вышел, что-то ляпнул, изображая из себя нечто. О нем раньше никто не знал, сейчас все говорят», — сказал Владимир Путин, сообщил «Дождь».
По словам Путина, «все скандальные высказывания» в его адрес связаны с «нежеланием помнить историю взаимоотношений Грузии, Абхазии и Осетии» и стремлением «подорвать отношения с Россией».
Впрочем, санкции в отношениях с Грузией все же были введены ранее. Путин своим указом запретил с 8 июля 2019 года российским авиакомпаниям летать с территории России в Грузию и потребовал принять меры по возвращению временно находящихся там россиян.