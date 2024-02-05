Правительство Казахстана ушло в отставку

"Лента.ру" сообщает, что президент Казахстана сегодня отправил правительство страны в отставку.

Тем не менее министры будут исполнять обязанности до утверждения нового правительства. В настоящее время исполняющим обязанности премьер-министра Казахстана назначен Роман Скляр. Ранее Скляр занимал должность первого заместителя премьер-министра.

Причины такого решения не сообщаются, как и сроки формирования нового правительства. Указ вводится в действие со дня его подписания.

Ранее сообщалось, почему в российских СМИ пишут "Алма-Ата", а не "Алматы".

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