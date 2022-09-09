Представитель Кремля рассказал, почему Путин был в генеральском бушлате во время армейских учений

На вопрос журналиста о том, связан ли бушлат Путина и специальная военная операция на Украине, Песков заявил, что никак не связан, пишет Газета.Ru.
«Никак не связан. Президент не был в военной форме. Он надел военную куртку. Связано это с тем, что было очень холодно и шел ливень», — пояснил Песков.
У президента нет генеральского звания, уточнил представитель Кремля. А единственная цель, по словам Пескова, которую он преследовал, надев бушлат, — «это защититься от холода и дождя».
Ранее Сергей Шойгу громко заявил об окончательной победе над «мировым злом».