11 сентября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

Представитель Кремля рассказал, почему Путин был в генеральском бушлате во время армейских учений

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, почему Путин был в генеральском бушлате во время учений «Восток-2022» в Приморье.

Путин.
Путин.
ССО.

На вопрос журналиста о том, связан ли бушлат Путина и специальная военная операция на Украине, Песков заявил, что никак не связан, пишет Газета.Ru.

«Никак не связан. Президент не был в военной форме. Он надел военную куртку. Связано это с тем, что было очень холодно и шел ливень», — пояснил Песков.

У президента нет генеральского звания, уточнил представитель Кремля. А единственная цель, по словам Пескова, которую он преследовал, надев бушлат, — «это защититься от холода и дождя».

Ранее Сергей Шойгу громко заявил об окончательной победе над «мировым злом».

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость