Представитель Кремля рассказал, почему Путин был в генеральском бушлате во время армейских учений

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, почему Путин был в генеральском бушлате во время учений «Восток-2022» в Приморье.

На вопрос журналиста о том, связан ли бушлат Путина и специальная военная операция на Украине, Песков заявил, что никак не связан, пишет Газета.Ru.

«Никак не связан. Президент не был в военной форме. Он надел военную куртку. Связано это с тем, что было очень холодно и шел ливень», — пояснил Песков.

У президента нет генеральского звания, уточнил представитель Кремля. А единственная цель, по словам Пескова, которую он преследовал, надев бушлат, — «это защититься от холода и дождя».

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