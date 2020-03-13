Представитель МИД Китая заявил, что коронавирус мог проникнуть в страну из США

В своем Twitter дипломат призвал США «быть откровенными, опубликовать свои данные и дать объяснения». Таким образом он отреагировал на слова главы Центра по предупреждению и контролю заболеваний США Роберта Редфилда.

Редфилд ранее сообщил, что в США было несколько случаев, когда у людей, скончавшихся предположительно от гриппа, после смерти было установлено заражение коронавирусом, пишет РИА Новости.

О вспышке пневмонии в китайском Ухане стало известно в конце прошлого года. Позднее установили, что возбудителем болезни является коронавирус нового типа, получивший название COVID-19.

Два дня назад ВОЗ объявила о пандемии, пишет «Росбалт».

Ранее депутат из Ирана Ахмад Алирезабехичи обвинил власти США в создании коронавируса. По мнению политика, COVID-2019 — биологическое оружие.

Депутат отметил, что американцы занимаются «медицинским терроризмом», с которым «весь остальной мир должен бороться».

Алирезабехичи считает, что власти США, запустив эпидемию, преследует две цели — снизить численность населения, а также разрушить экономику стран, чтобы сделать их более зависимыми".

По последним сведениям, общее число зараженных в мире превышает 120 тыс. человек, более 4 тыс. заболевших скончались.