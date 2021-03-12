Представляющему Алтай сенатору прочат отставку

В отставку могут отправиться 91-летний Николай Рыжков, бывший премьер-министр правительства СССР (представляет Белгородскую область), 66-летний Юрий Важенин (Ханты-Мансийский автономный округ) и 61-летний Сергей Белоусов (Алтайский край).
Сам сенатор Белоусов не смог ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о грядущем уходе.
Место Белоусова в Совфеде может занять депутат Госдумы от «Единой России», Герой России и бывший командующий Военно-десантными войсками Владимир Шаманов, предположил источник.
Окончательное решение пока по этому вопросу не приняли, в комитете Госдумы планы о переходе Шаманова не подтвердили.
По словам представителя комитета, в планах Шаманова — участие в выборах депутатов Государственной думы в Алтайском крае.
Осенью 2020 года он был в Барнауле с неофициальным визитом. Генерал Шаманов осмотрел будущий сквер десантников, посетил строящийся гребной канал, открыл спортивную площадку и встретился с губернатором края Виктором Томенко.
Выборы в Госдуму
Выборы депутатов Государственной Думы VIII созыва должны состояться в Единый день голосования 19 сентября.
Как полное доминирование эксперты Агентства политических и экономических коммуникаций оценивают победные 50% «Единой России». Эта партия, по прогнозу, сохранит конституционное большинство, получив 50% по списку и взяв 305−315 мандатов.