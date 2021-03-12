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Политика

Представляющему Алтай сенатору прочат отставку

Три сенатора Совета Федерации могут покинуть свои кресла после сентябрьских выборов, полагает РБК со ссылкой на информированные источники.

Сессия АКЗС 27 августа 2020 года. Сергей Белоусов.
Сессия АКЗС 27 августа 2020 года. Сергей Белоусов.
Анна Зайкова

В отставку могут отправиться 91-летний Николай Рыжков, бывший премьер-министр правительства СССР (представляет Белгородскую область), 66-летний Юрий Важенин (Ханты-Мансийский автономный округ) и 61-летний Сергей Белоусов (Алтайский край).

Сам сенатор Белоусов не смог ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о грядущем уходе.

Место Белоусова в Совфеде может занять депутат Госдумы от «Единой России», Герой России и бывший командующий Военно-десантными войсками Владимир Шаманов, предположил источник.

Окончательное решение пока по этому вопросу не приняли, в комитете Госдумы планы о переходе Шаманова не подтвердили.

9 и 10 сентября Барнаул посетил Герой России, генерал Владимир Шаманов.
9 и 10 сентября Барнаул посетил Герой России, генерал Владимир Шаманов.
Эдуард Клипенштейн

По словам представителя комитета, в планах Шаманова — участие в выборах депутатов Государственной думы в Алтайском крае.

Осенью 2020 года он был в Барнауле с неофициальным визитом. Генерал Шаманов осмотрел будущий сквер десантников, посетил строящийся гребной канал, открыл спортивную площадку и встретился с губернатором края Виктором Томенко.

Выборы в Госдуму

Выборы депутатов Государственной Думы VIII созыва должны состояться в Единый день голосования 19 сентября.

Как полное доминирование эксперты Агентства политических и экономических коммуникаций оценивают победные 50% «Единой России». Эта партия, по прогнозу, сохранит конституционное большинство, получив 50% по списку и взяв 305−315 мандатов.

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