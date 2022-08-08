8 августа
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Политика

Премьер-министр России Михаил Мишустин приедет на Алтай

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 12 августа приедет в Алтайский край с рабочим визитом. Об этом сообщил amic.ru со ссылкой на источник.

Михаил Мишустин в Барнауле.
Михаил Мишустин в Барнауле.
altairegion22.ru.

Глава кабмина, по предварительной информации, посетит комплекс «Ая» и проведет совещание о развитии туристической отрасли в стране.

Напомним, Мишустин приезжал в Алтайский край 2 марта 2021 года. Он провел в Барнауле несколько часов, посетил школу № 53 и отведал суп с сайрой.

После обеда Мишустин пообщался с учителями, где сообщил, что правительство собирается продлить программу «Земский учитель». Кроме того, глава кабмина поддержал концессионное соглашение ВЭБ РФ по строительству двух школ в Барнауле.

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