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Политика

Премьер-министр Таиланда надел на работу красно-зеленые носочки и попозировал в них

Премьер-министр Королевства Таиланд Сеттха Тхависин надел на работу красно-зеленые носки в честь Рождества, сообщает Bangkok Post.

Таиланд, тук-туки, Бангкок.
Таиланд, тук-туки, Бангкок.
unsplash.com

Новость быстро разлетелась по местным СМИ.

В Доме правительства Тхависин проводил встречу с журналистами. Он подарил им 10 килограммов итальянского панеттоне. Это сладкий и маслянистый традиционный рождественский хлеб с посыпкой из изюма, цитрусовых и миндаля.

Когда премьер-министр пригласил представителей СМИ на рождественскую вечеринку, те спросили его про костюм Санты. Тхависин ответил, что в Санта Клауса наряжаться не будет, потому что уже достаточно его красно-зеленых носков. И приподнял брюки, чтобы их показать.

Тем временем барнаульцам предлагают слетать в Таиланд на новогодние каникулы минимум за 200 тыс. рублей.

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