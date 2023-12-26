Премьер-министр Таиланда надел на работу красно-зеленые носочки и попозировал в них

Новость быстро разлетелась по местным СМИ.

В Доме правительства Тхависин проводил встречу с журналистами. Он подарил им 10 килограммов итальянского панеттоне. Это сладкий и маслянистый традиционный рождественский хлеб с посыпкой из изюма, цитрусовых и миндаля.

Когда премьер-министр пригласил представителей СМИ на рождественскую вечеринку, те спросили его про костюм Санты. Тхависин ответил, что в Санта Клауса наряжаться не будет, потому что уже достаточно его красно-зеленых носков. И приподнял брюки, чтобы их показать.

Тем временем барнаульцам предлагают слетать в Таиланд на новогодние каникулы минимум за 200 тыс. рублей.