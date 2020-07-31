Пресс-секретарь Путина прокомментировал задержание более 30 россиян в Белоруссии

То, что «какие-то организации из России посылают, дескать, кого-то, чтобы дестабилизировать обстановку в Белоруссии» в преддверии выборов президента, — это «инсинуации», считает Песков.
На просьбу прокомментировать данные, что среди задержанных есть граждане Украины, Песков ответил: «Мы не признаем их украинского гражданства. Они граждане России».
«Мы должны сначала понять, в чем они обвиняются», — добавил пресс-секретарь российского президента.
«Россия и Белоруссия — это союзное государство, союзники, ближайшие партнеры, об этом не может быть и речи», — подчеркнул представитель Кремля.
Ранее белорусская сторона сообщила о задержании в ночь на 29 июля 33 граждан России, которых называют сотрудниками частной военной компании и подозревают в подготовке массовых беспорядков.
Среди задержанных оказался 31-летний уроженец Алтайского края Сергей Маслов — его паспорт показали в эфире госканала «Беларусь 1».
По данным спецслужб Белоруссии, на территорию республики «прибыли более 200 боевиков для дестабилизации обстановки».