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Политика

Пресс-секретарь Путина прокомментировал задержание более 30 россиян в Белоруссии

В Кремле знают о задержании в Белоруссии 33 граждан России, которых Минск считает сотрудниками частной военной компании (ЧВК) Вагнера, и ждут от Минска «исчерпывающей информации», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает РБК.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
kremlin.ru

То, что «какие-то организации из России посылают, дескать, кого-то, чтобы дестабилизировать обстановку в Белоруссии» в преддверии выборов президента, — это «инсинуации», считает Песков.

На просьбу прокомментировать данные, что среди задержанных есть граждане Украины, Песков ответил: «Мы не признаем их украинского гражданства. Они граждане России».

«Мы должны сначала понять, в чем они обвиняются», — добавил пресс-секретарь российского президента.

«Россия и Белоруссия — это союзное государство, союзники, ближайшие партнеры, об этом не может быть и речи», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее белорусская сторона сообщила о задержании в ночь на 29 июля 33 граждан России, которых называют сотрудниками частной военной компании и подозревают в подготовке массовых беспорядков.

Среди задержанных оказался 31-летний уроженец Алтайского края Сергей Маслов — его паспорт показали в эфире госканала «Беларусь 1».

По данным спецслужб Белоруссии, на территорию республики «прибыли более 200 боевиков для дестабилизации обстановки».

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