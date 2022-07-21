Президент Италии распустил парламент

Президент Италии Серджо Маттарелла подписал декрет о роспуске национального парламента. Об этом сообщает канцелярия главы государства.

Соответствующее решение итальянский лидер принял после принятия добровольной отставки премьер-министра Мауро Драги.

Согласно конституции страны, в течение 70 дней после роспуска парламента должны состояться всенародные выборы, по итогам которых определится состав сената и палаты депутатов.

Отметим, что отставка Драги была принята Маттареллой только со второй попытки. Неделю назад президент отказался снимать его с поста премьера.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отставку Дмитрия Рогозина с поста гендиректора Роскосмоса. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что увольнение Рогозина не связано ни с какими претензиями к его работе.