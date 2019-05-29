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Политика

Президент Казахстана наградил Путина орденом Назарбаева

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении президента России Владимира Путина орденом, названным в честь Нурсултана Назарбаева, пишет РБК. Награды глава российского государства удостоился в честь 25-летия идеи о евразийской интеграции и пятилетия подписания Договора о Евразийском экономическом союзе. Также в указе говорится, что Путин внес «особый вклад в углубление и расширение сотрудничества двух стран».

Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин.
Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин.
kremlin.ru

28 марта Владимир Путин посетил первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Встреча прошла в Нур-Султане, уточняет ТАСС. Там он вручил Путину орден, который носит название «Первый Президент Республики Казахстан — Лидер Нации Нурсултан Назарбаев».

«Хотел бы вас поблагодарить, прежде всего, за то, что было сделано на пути интеграции и в двусторонних отношениях, в развитии нашего стратегического взаимодействия между Казахстаном и РФ. Здесь огромная ваша заслуга», — отметил Путин.

В ответ Назарбаев назвал образцовыми отношения Казахстана с Россией.

«Я хочу поблагодарить вас за то, что вы выступили с инициативой загрузить меня работой, несмотря на то, что я хотел освободиться: оставаться почетным председателем. Для меня большая честь все делать для того, чтобы наш экономический союз состоялся», — заключил Назарбаев.

Также ордена удостоились президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков.

Орден был учрежден в Казахстане в 2001 году «в ознаменование особых заслуг» Назарбаева. Это третья по старшинству награда страны.

Напомним, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил 19 марта о сложении полномочий главы государства.

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