Президент Казахстана наградил Путина орденом Назарбаева

28 марта Владимир Путин посетил первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Встреча прошла в Нур-Султане, уточняет ТАСС. Там он вручил Путину орден, который носит название «Первый Президент Республики Казахстан — Лидер Нации Нурсултан Назарбаев».
«Хотел бы вас поблагодарить, прежде всего, за то, что было сделано на пути интеграции и в двусторонних отношениях, в развитии нашего стратегического взаимодействия между Казахстаном и РФ. Здесь огромная ваша заслуга», — отметил Путин.
В ответ Назарбаев назвал образцовыми отношения Казахстана с Россией.
«Я хочу поблагодарить вас за то, что вы выступили с инициативой загрузить меня работой, несмотря на то, что я хотел освободиться: оставаться почетным председателем. Для меня большая честь все делать для того, чтобы наш экономический союз состоялся», — заключил Назарбаев.
Также ордена удостоились президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков.
Орден был учрежден в Казахстане в 2001 году «в ознаменование особых заслуг» Назарбаева. Это третья по старшинству награда страны.
Напомним, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил 19 марта о сложении полномочий главы государства.