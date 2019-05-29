Президент Казахстана наградил Путина орденом Назарбаева

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении президента России Владимира Путина орденом, названным в честь Нурсултана Назарбаева, пишет РБК. Награды глава российского государства удостоился в честь 25-летия идеи о евразийской интеграции и пятилетия подписания Договора о Евразийском экономическом союзе. Также в указе говорится, что Путин внес «особый вклад в углубление и расширение сотрудничества двух стран».