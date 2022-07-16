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Политика

Президент РФ наградил Григория Лепса и Владимира Соловьева

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание народного артиста певцу Григорию Лепсу и вручил орден ведущему госканала «Россия 1» Владимиру Соловьеву.

Владимир Путин, закон, указ.
Владимир Путин, закон, указ.
kremlin.ru

«За большие заслуги в развитии эстрадного искусства присвоить почетное звание „Народный артист РФ“ Лепсверидзе Григорию Викторовичу — артисту-вокалисту, члену Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза)», — говорится в указе президента.

Артист удостоился звания накануне юбилея: 16 июля ему исполнилось 60 лет, напоминает Газета.Ru.

Также Путин вручил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени телеведущему общественно-политических программ на государственном телевидении Владимиру Соловьеву.

Награды Соловьев удостоился «за большие заслуги в формировании позитивного образа России и активное участие в общественно значимых мероприятиях».

Он ведет программы на канале «Россия 1», в частности, ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым». Кроме того, у телеведущего есть канал «Соловьев LIVE» на RuTube.

Ранее губернатор Свердловской области посоветовал журналисту Соловьеву «следить за языком».

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