Президент РФ наградил Григория Лепса и Владимира Соловьева

«За большие заслуги в развитии эстрадного искусства присвоить почетное звание „Народный артист РФ“ Лепсверидзе Григорию Викторовичу — артисту-вокалисту, члену Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза)», — говорится в указе президента.

Артист удостоился звания накануне юбилея: 16 июля ему исполнилось 60 лет, напоминает Газета.Ru.

Также Путин вручил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени телеведущему общественно-политических программ на государственном телевидении Владимиру Соловьеву.

Награды Соловьев удостоился «за большие заслуги в формировании позитивного образа России и активное участие в общественно значимых мероприятиях».

Он ведет программы на канале «Россия 1», в частности, ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым». Кроме того, у телеведущего есть канал «Соловьев LIVE» на RuTube.

Ранее губернатор Свердловской области посоветовал журналисту Соловьеву «следить за языком».